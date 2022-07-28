У Хмельницькому зникла 16-річна дівчина: прикмети

Дівчинка пішла з дому в середу, 27 липня, 19:47. Втім, вона досі не повернулась. З собою телефона не мала.

Про це повідомляють у поліції.

Дівчинка народилась 24 червня 2006 року. Вона - громадянка України, але має ромську національність.

Марія була одягнена:

джинсові штани синього кольору з вирізами на колінах;

сіра футболка;

кепка;

білі кросівки.

Прикмети дівчинки:

зріст 160-170 см;

середньої тілобудови;

карі очі;

темне волосся.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Марії Парканюк, телефонувати за номером 0682036090 або 102.

Як повідомлялося, поліцейські Івано-Франківщини шукали Карину Жовтняк 1995 року народження та Германа Мандриченка 2015 року народження. 22 липня після конфлікту Карини з чоловіком вона разом із сином пішла з дому.