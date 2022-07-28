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У Хмельницькому зникла 16-річна дівчина: прикмети

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У Хмельницькому зникла 16-річна дівчина: прикмети

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

У Хмельницькому шукають 16-річну Парканюк Марію Михайлівну

Дівчинка пішла з дому в середу, 27 липня, 19:47. Втім, вона досі не повернулась. З собою телефона не мала.

Про це повідомляють у поліції. 

Дівчинка народилась 24 червня 2006 року. Вона - громадянка України, але має ромську національність. 

Марія була одягнена: 

  • джинсові штани синього кольору з вирізами на колінах;
  • сіра футболка;
  • кепка;
  • білі кросівки.

Прикмети дівчинки:

  • зріст 160-170 см;
  • середньої тілобудови;
  • карі очі;
  • темне волосся.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Марії Парканюк,  телефонувати за номером 0682036090 або 102.

Як повідомлялося, поліцейські Івано-Франківщини шукали Карину Жовтняк 1995 року народження та Германа Мандриченка 2015 року народження. 22 липня після конфлікту Карини з чоловіком вона разом із сином пішла з дому.

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