У Хмельницькому зникла 16-річна дівчина: прикмети

У Хмельницькому шукають 16-річну Парканюк Марію Михайлівну
Дівчинка пішла з дому в середу, 27 липня, 19:47. Втім, вона досі не повернулась. З собою телефона не мала.
Про це повідомляють у поліції.
Дівчинка народилась 24 червня 2006 року. Вона - громадянка України, але має ромську національність.
Марія була одягнена:
- джинсові штани синього кольору з вирізами на колінах;
- сіра футболка;
- кепка;
- білі кросівки.
Прикмети дівчинки:
- зріст 160-170 см;
- середньої тілобудови;
- карі очі;
- темне волосся.
Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Марії Парканюк, телефонувати за номером 0682036090 або 102.
Як повідомлялося, поліцейські Івано-Франківщини шукали Карину Жовтняк 1995 року народження та Германа Мандриченка 2015 року народження. 22 липня після конфлікту Карини з чоловіком вона разом із сином пішла з дому.
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