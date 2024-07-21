У Кривому Розі чоловік зґвалтував 12-річного хлопчика

У Кривому Розі за зґвалтування 12-річної дитини затримано місцевого жителя. Підозрюваний неодноразово мав проблеми із законом.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

"66-річний мешканець Кривого Рогу, застосувавши фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно раніше знайомого 12-річного хлопчика. Неповнолітній одразу розповів про це матері, яка і звернулася до поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, на Буковині 43-річний чоловік систематично розбещував та ґвалтував чотирьох дітей. Розпусні дії він знімав на мобільний телефон, а записи показував дітям.

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