У Кривому Розі на пожежі живцем згоріли дві жінки

У Кривому Розі на пожежі живцем згоріли дві жінки

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.

У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 2 лютого під час пожежі живцем згоріли дві жінки. Їхні тіла виявили рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася близько 05:35 на вулиці Максима Кривоноса у Центрально-Міському районі. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині одноповерхового житлового будинку.

Полум'я пошкодило домашні речі, меблі та внутрішнє оздоблення стін.

“Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями виявлено тіла двох жінок 1947 та 1972 років народження”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС області.

В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що в селі Брюховичі, що поблизу Львова, внаслідок пожежі у приватному будинку загинули довє людей.

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