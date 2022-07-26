У Кривому Розі на "зебрі" авто збило 4-річного хлопчика

У Кривому Розі сталася ДТП за участю дитини.

4-річного хлопчика авто збило коли той долав пішохідний перехід.

Про це повідомляє "Перший Криворізький".

ДТП сталася у Покровському районі Кривого Рогу вчора, 25 липня, близько 20:10.

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60-річна водійка, яка перебувала за кермом Kia, збила 4-річного хлопчика. На момент ДТП дитина переходила дорогу на пішохідному переході на вулиці Кирило-Мефодіївська.

Як розповіла власниця авто, вона не помітила дитину, що їхала на самокаті.

Дитину з травмами доправили до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці.

Нагадаємо, що у Сарненському районі Рівненської області сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати. Вони на мотоциклі врізались в автомобіль.

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