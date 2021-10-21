У Луцькому зоопарку спалахнула пожежа: у вогні загинули три мавпи (фото)

Спалахнув будиночок, де жили тварини.
Сьогодні, 21 жовтня, у Луцькому зоопарку виникла пожежа, врезультаті якої загинули три мавпи породи чорний мангобей. Займання сталося приблизно о 7:00 ранку.
Як повідомляє пресслужба ДСНС Волині, спалахнув дерев’яний будиночок розміром 2х3 м, де мешкали мавпи. Вогнеборці подали два водяних ствола до помешкання тварин, але врятувати їх, на жаль, не вдалось.
"О 7:32 зафіксовано локалізацію пожежі, вогонь ліквідовано о 7:42. На жаль, у вогні загинули три мавпи породи чорночубий мангобей", - розповіли надзвичайники.
Наразі причину пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у Львові влаштували благодійний ярмарок і зібрали кошти для врятованих тварин.