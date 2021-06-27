У Миколаєві стався транспортний колапс: люди понад 4 години стояли у заторі

Причиною заторів стали ремонтні роботи, які тривають на Варварівському мосту.
У Миколаєві, на одеському напрямі біля Варварівського мосту виникли масштабні затори.
Про це розповіла кореспондентка ТСН Олена Шворак з місця події.
Причиною заторів стали ремонтні роботи, які тривають уже кілька тижнів на Варварівському мосту.
"4,5 години стояли — вже проїхали. Це просто жесть. Люди з морів, їдьте завтра через Одесу. Бо якщо на Варварівському мості буде, як сьогодні, одна смуга працювати, ви на роботу у вівторок не встигнете", — розповіла вона.
За словами Шворак, у заторі стояли машини і автобуси без кондиціонера під палючим сонцем з маленькими дітьми. Багатьом від спеки ставало зле, тому "швидкі" "літали одна за одною".
"Немає ні води, ні туалетів. Багато хто з маленькими дітьми", — зазначила журналістка.
Нагадаємо, що журналісти ТСН виїхали до курортів, щоб проінспектувати шляхи перед затяжними і спекотними вихідними.