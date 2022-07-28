У Польщі почали збирати кошти на гелікоптери для ЗСУ

Після того, як в Польщі зібрали кошти на Bayraktar, вони вирішили організувати збиранн коштів на придбання гелікоптерів для української розвідки.

На сайті zrzutka.pl відкрито збирання коштів на купівлю гелікоптерів для Головного управління розвідки Міноборони України.

Ініціатором нового збирання на потреби ЗСУ став новостворений рух “Polska Zrzutka Obywatelska: Zbroimy Ukrainę”. До нього приєдналися, зокрема, колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло та генерал армії Польщі Роман Полько.

"Ми започаткували акцію "Польська громадянська крапля: Озброїмо Україну", щоб дати вам можливість безпосередньо вплинути на долю війни. Зміцнюймо військові сили української армії разом! Ми хочемо регулярно купувати ефективну зброю, яка допоможе захищати наших сусідів і відкидати російських бандитів з території України. Допоможіть нам допомогти Україні! Давайте зробимо це разом!", - йдеться в повідомленні.

Організатори планують придбати для української армії три гелікоптери Мі-2АМ-1, які містять медичне обладнання, що дозволить евакуацію поранених бійців із поля бою.

Вартість одного гелікоптера становить 570 тисяч доларів. Загалом для закупівлі таких гелікоптерів для потреб ЗСУ потрібно зібрати 8,1 млн злотих. Перші пожертвування вже є.

"Ми хочемо безпечної України та Європи, а умова миру – зупинити російську військову машину. Це можливо лише за умови потужного озброєння українських захисників, які зараз захищають всю Європу. Ми не хочемо, щоб війна тривала роками або поширилася на решту Європи. Ідея проекту полягає в тому, щоб забезпечити підтримку української армії звичайними громадянами, які не можуть пасивно спостерігати за перебігом війни в ЗМІ та хочуть безпосередньо підтримати боєздатність українських захисників", - наголошують організатори збирання.

Нагадаємо, що у Канаді почали збирати кошти на Bayraktar для українських військових

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