У РФ є два інструменти ведення війни в Україні: у Зеленського назвали їх

У росіян є два інструменти ведення війни. Перший — це удари РФ по Україні. Другий — тактична авіація ворога.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.Live.

"Наприклад, останнього разу було випущено 127 ракет. Якщо це припинити, не розумію, що росіяни будуть ще говорити. От нам треба знищити всю цю інфраструктуру. Адже відновити літакобудування у вигляді Ту-22, Ту-160, Ту-95 неможливо. Якщо знищити ці літаки, у Росії їх більше не буде. Все, крапка. Ось так мають працювати ракети (мається на увазі українського виробництва — ред). Бажано було би, щоб наші партнери теж це усвідомили. І тут або ви збиваєте російські ракети над нашою територією, або даєте нам набагато більше систем, тих же Патріотів, ще 15 умовно. Або ми знищуємо стратегічну авіацію на території Росії", — зазначив він.

Подоляк наголосив — щоб знищити російську авіацію, однієї "Паляниці" не вистачить. Потрібні Storm Shadow або ATACMS відповідної дальності і у певній кількості.

"Друга складова — це тактична авіація і всі ці керовані авіаційні бомби. Якщо рік тому Росія активно використовувала артилерію, то сьогодні вона використовує КАБи. Вони значно руйнівніші і знищувати їх треба по лінії фронту. Для цього нам потрібні фронтові системи ПРО і багато авіації. Не шість чи п'ять літаків. Це ж математика, яка чітко говорить, що можна знищувати, воювати, переносити війну, прибрати дію КАБів та знищити стратегічну авіацію. А нам кажуть, що Росія дуже потужна, ми боїмося, давайте закінчувати, давайте ви не будете ескалювати й атакувати Росію. Не можу цього зрозуміти. Чому ви хочете програти війну, яку можна виграти?", — додав посадовець.

Як повідомлялося, Путін заговорив про мирні переговори і розборки з "українськими бандитами" на Курщині.

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