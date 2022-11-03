У Румунії стався землетрус, який відчули в чотирьох областях України

Землетрус, епіцентр якого був у Румунії, відчули в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
Сьогодні, 3 листопада, у Румунії стався землетрус, який відчули й у кількох областях України та на території Молдови.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
"Зареєстровано землетрус з території Румунії, який мав відчуття в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині біля 146 км. За класифікацією землетрус належить до відчутних, однак загрози для населення не несе.
Останній потужний землетрус з території Румунії був зареєстрований 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4,1 та 4,0 відповідно.
Нагадаємо, в Україні востаннє фіксували землетрус 7 вересня. Тоді підземні поштовхи відчули на Івано-Франківщині біля населеного пункту Надвірна. Магнітуда землетрусу становила лише 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
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