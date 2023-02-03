У селі на Житомирщині оголосили 60-денний карантин через сказ у собаки

У селі Вереси на Житомирщині оголосили карантин, який триватиме 60 днів. У населеному пункті виявили випадок сказу тварини.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

Ймовірно, пса в одному з домоволодінь вкусила дика тварина. Власники собаки помітили зміни у її поведінці: вона відмовилася від їжі, у неї з'явилися агресія та слинотеча. Згодом домашня тварина загинула. Господарі звернулися до Житомирської державної лабораторії. Фахівці виявили позитивний результат на сказ.

У господарстві провели дезінфекцію. Крім того, в селі вже розпочали щеплення вакциною від сказу собак, котів та худоби.

У міській раді нагадують, що всі тварини потребують профілактичної вакцини від сказу раз на рік. "Щеплення від сказу рятує як домашніх тварин, так і життя людей, які з ними контактують", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у селі Півнівщина Чернігівської області німецька вівчарка покусала двох рідних сестер: 14-річну Вікторію та шестирічну Софію. Меншій дівчинці наклали близько 100 швів на голові, ще декілька - над і під лівим оком. Старша сестра намагалася захистити дитину і також отримала травми.

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