У школах України скасовано золоті та срібні медалі

Відтепер для записів у документах замість формулювання "золота медаль" або "срібна медаль" використовуватимуть запис "з відзнакою".

В Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Згідно з документом, Положення про золоту та срібну медалі, яким школи керувались для нагородження учнів, утратило чинність.

Відтепер для записів у документах замість формулювання "золота медаль" або "срібна медаль" використовуватимуть запис "з відзнакою".

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Водночас запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишиться, як і на попередніх документах про освіту.

До слова, колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік.

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