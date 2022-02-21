У сміттєвому контейнері в Дніпрі знайшли голови тварин

"Дивна" знахідка збентежила жителів.

У сміттєвому баку Дніпра знайшли козячі голови.

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Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Вчора, 20 лютого, на житловому масиві Покровський у Дніпрі виявили дві козячі голови, які стирчали зі сміттєвого баку. "Знахідку" випадково виявили очевидці.

Голови вбитих тварин демонстративно лежали зверху на купі сміття, "поглядаючи" на перехожих.

Хто саме таким чином позбувся від решток тварин, невідомо.

Нагадаємо, що у Дніпрі 12 іноземців під час святкування дня народження перерізали горло чотирьом козлам, після чого кинули їх в багаття на одному з міських пляжів. Відпочивальники на водоймі почули крики тварин і викликали правоохоронців. Згодом на місце інциденту приїхав наряд спецпідрозділу "ТОР".

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