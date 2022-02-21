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У сміттєвому контейнері в Дніпрі знайшли голови тварин

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У сміттєвому контейнері в Дніпрі знайшли голови тварин

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"Дивна" знахідка збентежила жителів.

У сміттєвому баку Дніпра знайшли козячі голови.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Вчора, 20 лютого, на житловому масиві Покровський у Дніпрі виявили дві козячі голови, які стирчали зі сміттєвого баку. "Знахідку" випадково виявили очевидці.

Голови вбитих тварин демонстративно лежали зверху на купі сміття, "поглядаючи" на перехожих.

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Хто саме таким чином позбувся від решток тварин, невідомо.

Нагадаємо, що у Дніпрі 12 іноземців під час святкування дня народження перерізали горло чотирьом козлам, після чого кинули їх в багаття на одному з міських пляжів. Відпочивальники на водоймі почули крики тварин і викликали правоохоронців. Згодом на місце інциденту приїхав наряд спецпідрозділу "ТОР".

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