Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В мусорном контейнере в Днепре нашли головы животных

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В мусорном контейнере в Днепре нашли головы животных

"Днепр Областной" в Telegram

"Странная" находка шокировала жителей.

В мусорном баке Днепра обнаружили козьи головы.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Вчера, 20 февраля, на жилом массиве Покровский в Днепре обнаружили две козьи головы, торчавшие из мусорного бака. "Находку" случайно обнаружили очевидцы.

Головы убитых животных демонстративно лежали сверху на груде мусора, "посматривая" на прохожих.

©

Кто именно таким образом избавился от останков животных, неизвестно.

Напомним, что в Днепре 12 иностранцев во время празднования дня рождения перерезали горло четырём козлам, после чего бросили их в костер на одном из городских пляжей. Отдыхающие на водоеме услышали крики животных и вызвали правоохранителей. Впоследствии на место инцидента приехал наряд спецподразделения "ТОР".

Читайте также:

Следующая публикация