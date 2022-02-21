В мусорном контейнере в Днепре нашли головы животных

"Странная" находка шокировала жителей.

В мусорном баке Днепра обнаружили козьи головы.

Также читайте Мог погибнуть от холода: в Одесской области на помойке нашли кролика

Об этом сообщает "Днепр областной".

Вчера, 20 февраля, на жилом массиве Покровский в Днепре обнаружили две козьи головы, торчавшие из мусорного бака. "Находку" случайно обнаружили очевидцы.

Головы убитых животных демонстративно лежали сверху на груде мусора, "посматривая" на прохожих.

Кто именно таким образом избавился от останков животных, неизвестно.

Напомним, что в Днепре 12 иностранцев во время празднования дня рождения перерезали горло четырём козлам, после чего бросили их в костер на одном из городских пляжей. Отдыхающие на водоеме услышали крики животных и вызвали правоохранителей. Впоследствии на место инцидента приехал наряд спецподразделения "ТОР".

Читайте также: