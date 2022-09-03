У Вінницькій області померли двоє дітей, яких мати нагодувала грибами

Горе-мати назбирала в лісі грибів, серед яких виявилися й отруйні та приготувала з них страву. Стравою жінка нагодувала своїх дітей.
Коли дітям стало зле, мати не звернулася до лікарні для надання дітям кваліфікованої медичної допомоги, а зайнялася самолікуванням.
Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.
Після госпіталізації дітей до лікарні підозрювана не повідомила медиків, що годувала їх грибами. Час було втрачено та двоє малолітніх дітей віком 4 та 12 років померли.
У разі доведення винуватості у скоєнні злочину перед судом підозрюваній загрожує покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Нагадаємо, на Київщині від отруєння грибами загинули сестри 9 і 18 років. Старша дівчина зі своїм нареченим зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю та пригостили молодшу сестру. Як з'ясувалося згодом, цю смертельну вечерю скуштував і їхній молодший братик, який помер згодом.
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