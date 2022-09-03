В Винницкой области умерли двое детей, которых мать накормила грибами

Горе-мать насобирала в лесу грибов, среди которых оказались ядовитые и приготовила из них блюдо. Едой женщина накормила своих детей.

Когда детям стало плохо, мать не обратилась в больницу для предоставления детям квалифицированной медицинской помощи, а занялась самолечением.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

После госпитализации детей в больницу подозреваемая не сообщила медикам, что кормила их грибами. Время было потеряно и двое малолетних детей 4 и 12 лет скончались.

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В случае доказательства виновности в совершении преступления перед судом подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Напомним, в Киевской области от отравления грибами погибли сестры 9 и 18 лет. Старшая девушка со своим женихом собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили младшую сестру. Как выяснилось впоследствии, этот смертельный ужин попробовал и их младший брат, умерший впоследствии.

Новости Украины: в Винницкой области 5 детей отравились грибами - две девочки умерли в больнице

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