В Винницкой области умерли двое детей, которых мать накормила грибами

Горе-мать насобирала в лесу грибов, среди которых оказались ядовитые и приготовила из них блюдо. Едой женщина накормила своих детей.
Когда детям стало плохо, мать не обратилась в больницу для предоставления детям квалифицированной медицинской помощи, а занялась самолечением.
Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.
После госпитализации детей в больницу подозреваемая не сообщила медикам, что кормила их грибами. Время было потеряно и двое малолетних детей 4 и 12 лет скончались.
В случае доказательства виновности в совершении преступления перед судом подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
Напомним, в Киевской области от отравления грибами погибли сестры 9 и 18 лет. Старшая девушка со своим женихом собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили младшую сестру. Как выяснилось впоследствии, этот смертельный ужин попробовал и их младший брат, умерший впоследствии.
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