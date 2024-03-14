Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
У четвер, 14 березня, у всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", - йдеться у повідомленні ПС.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, зранку 14 березня майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння зі сходу. Сирени не лунали лише у кількох західних та південних областях.
Близько 12:00 Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб на Донеччині та на Сумщині. Тривогу було оголошено у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.