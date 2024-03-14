У четвер, 14 березня, у всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", - йдеться у повідомленні ПС.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Мапа тривог станом на 12:41 четверга, 14 березня 2024-го.

Нагадаємо, зранку 14 березня майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння зі сходу. Сирени не лунали лише у кількох західних та південних областях.

Близько 12:00 Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб на Донеччині та на Сумщині. Тривогу було оголошено у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

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