Наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

Реклама

У Запоріжжі рятувальники дістали з під завалів чоловіка, після удару російських безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федоріва.

Він заявив, що наразі чоловіку надається вся необхідна допомога від медиків.

Реклама

«У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Федоров повідомив, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилася.

«Щойно рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні», — заявив Федоров.

В свою чергу у ДСНС заявили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

«За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа на площі 100 кв.м. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію і локалізували пожежу. Попередньо, 1 людина знаходиться під завалами. Кількість постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за двома іншими адресами, надзвичайники загасили займання 5 гаражів на загальній площі 72 кв.м.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 1 травня російські загарбники атакували безпілотниками місто Запоріжжя.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 1 травня ворожі дрони атакували житловий будинок в Одесі, обірвавши життя двох мешканців — чоловіка та дружини.