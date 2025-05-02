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У Запоріжжі з під завалів дістали чоловіка — ОВА (фото)
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.
У Запоріжжі рятувальники дістали з під завалів чоловіка, після удару російських безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федоріва.
Він заявив, що наразі чоловіку надається вся необхідна допомога від медиків.
«У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Федоров повідомив, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилася.
«Щойно рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні», — заявив Федоров.
В свою чергу у ДСНС заявили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.
«За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа на площі 100 кв.м. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію і локалізували пожежу. Попередньо, 1 людина знаходиться під завалами. Кількість постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за двома іншими адресами, надзвичайники загасили займання 5 гаражів на загальній площі 72 кв.м.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 1 травня російські загарбники атакували безпілотниками місто Запоріжжя.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 1 травня ворожі дрони атакували житловий будинок в Одесі, обірвавши життя двох мешканців — чоловіка та дружини.