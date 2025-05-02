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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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89
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У Запоріжжі з під завалів дістали чоловіка — ОВА (фото)

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя

Наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі рятувальники дістали з під завалів чоловіка, після удару російських безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федоріва.

Він заявив, що наразі чоловіку надається вся необхідна допомога від медиків.

«У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Федоров повідомив, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилася.

«Щойно рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні», — заявив Федоров.

В свою чергу у ДСНС заявили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

«За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа на площі 100 кв.м. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію і локалізували пожежу. Попередньо, 1 людина знаходиться під завалами. Кількість постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за двома іншими адресами, надзвичайники загасили займання 5 гаражів на загальній площі 72 кв.м.

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_2 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_3 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_1 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_1 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_5 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_4 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Атака БпЛА на Запоріжжя 1 травня_6 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 1 травня російські загарбники атакували безпілотниками місто Запоріжжя.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 1 травня ворожі дрони атакували житловий будинок в Одесі, обірвавши життя двох мешканців — чоловіка та дружини.

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