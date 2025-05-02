- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 2 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
БпЛА через Полтавщину — курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.
Група ударних БпЛА — на Харківщині.
Раніше повідомлялося, що армія РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.
Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.