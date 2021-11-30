У Житомирській області "ГАЗ" збив велосипедистку, а потім на неї наїхав легковик

У Житомирській області "ГАЗ" збив велосипедистку, а потім на неї наїхав легковик

Жінка опинилася у лікарні.

У Новоград-Волинському районі "ГАЗ" збив 72-річну велосипедистку, а поім на жінку ще наїхав "ВАЗ". Наразі вона перебуває у лікарні.

Про це повідомили на сайті ГУНП у Житомирській області.

Водій, 56-річний житель смт Ємільчиного, керуючи автомобілем "ГАЗ", зіткнувся із 72-річною велосипедисткою, яка рухалась в попутному напрямку.

А 48-річний житель с. Середи, керуючи автомобілем "ВАЗ", наїхав на жінку, яка опинилася на проїжджій частині через ДТП. Пенсіонерка отримала травми та була доправлена до реанімаційного відділення Ємільчинської лікарні.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, у Полтаві сталася ДТП за участю пішохода. Хлопчик вирішив проскочити перед автівкою, але водій не встиг загальмувати і збив дитину.

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