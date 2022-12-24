У Житомирській області заборонили салюти, феєрверки і петарди

На Житомирщині заборонили використовувати всю піротехніку: салюти, феєрверки та петарди.

Про це повідомила пресслужба Житомирської ОВА.

Зазначається, що рішення ухвалила Рада оборони Жобласті. Заборона почала діяти від п'ятниці, 23 грудня.

Також на території області продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі, а також обмеження на пересування під час комендантської години - від 24:00 до 5:00.

"Встановлені правила обов'язкові для виконання. Контроль за їх дотриманням здійснюють поліція та військова служба правопорядку", наголошують в повідомленні.

До слова, 19 грудня Комітет Верховної ради підтримав законопроєкт щодо заборони феєрверків, який мають розглянути в другому читанні.

Нагадаємо, на території Київської області також заборонили реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану. Під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

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