У ЗСУ заявили про ймовірність ракетних ударів на Великдень

Агресорка Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні на Великдень. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, окупаційні війська посилили психологічний та вогневий тиск на українців. Саме тому ескалація ситуації може статися саме у святкові дні.

"Ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Їм буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв, тому слідкувати за нею потрібно постійно", - зазначила вона.

Крім того, в акваторії Чорного моря зросло корабельне угруповання ворога. РФ вивела на бойове чергування ще два підводні ракетоносії. У пускових установках перебувають 8 "Калібрів".

Нагадаємо, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Російської Федерації може готувати удари по Україні на Великодні свята. Крім того, можливі провокації і в перші дні травня.

Крім того, СБУ закликала українців напередодні Великодня не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових засобів.

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