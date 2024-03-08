Удар РФ по Одесі під час візиту прем'єра Греції: Міцотакіс звернувся до Кремля

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс звернувся до Кремля після того, як особисто став свідком ракетного удару російської армії по Одесі 6 березня.

Про це він сказав під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті, повідомляє ERT News.

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", – сказав Міцотакіс.

За його словами, Євросоюз надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.

Ракетний удар по Одесі 6 грудня

Вдень 6 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Того дня у місті відбувалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Зеленський повідомив, що разом з очільником грецького уряду бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту.

Своєю чергою, прем'єр Греції також прокоментував цей обстріл РФ. Зокрема, Міцотакіс розповів, що вони з президентом Зеленським не встигли перейти до укриття, тому атака росіян застала їх просто в одному з портів.

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