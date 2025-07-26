Україна стала лідером у війні дронів та тотального спостереження - деталі

БПЛА / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Україна наразі очолює світ у застосуванні безпілотних технологій у бойових умовах постійного спостереження, демонструючи унікальний досвід сучасної війни.

Про розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес це в етері Еспресо.

«Немає сумнівів, що характер війни змінюється просто зараз, і саме Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи стали потужним новим інструментом, але це не означає, що роль сухопутних військ втратила значення. Неможливо утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Я розглядаю дрони як різновид боєприпасів — зброю, яку слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій», — підкреслив Ходжес.

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Генерал нагадав, що навіть у ситуаціях, коли ворог мав перевагу в кількості безпілотників, українські сили демонстрували високий рівень мобільності та раптовості, як це сталося торік під час контрнаступу в Курській області.

«Сьогодні Україна, без перебільшення, є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій. Сподіваюся, що армія США уважно стежить за цим досвідом і робить висновки, як адаптуватися до нових реалій. Україна цілком може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам», — резюмував генерал Ходжес.

На думку експерта, досвід ЗСУ може вплинути на зміни в підходах до оборонного планування не лише у США, а й у НАТО загалом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна вийшла на новий рівень у розвитку військових технологій — дрони з оптоволоконним управлінням тепер вражають цілі на відстані понад 40 км навіть в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби.

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