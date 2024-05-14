Українців годували підробленими небезпечними продуктами: що відомо (відео)

В антисанитарних умовах ділки виробляли спеції, каву та їжу швидкого приготування.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво продуктів харчування – зокрема їжі швидкого приготування та кави. Працювали ділки у Чернівецькій області в антисанітарних умовах.
Про це повідомили у БЕБ.
У Бюро зазначили, що зловмисники також виготовляли підроблені спеції тощо.
"Детективи БЕБ на Буковині викрили цех з незаконного виробництва кави та спецій. Шестеро осіб організували виробництво в антисанітарних умовах. Каву, їжу швидкого приготування та спеції продавали у великих обсягах", – йдеться у повідомленні.
Водночас наголошується: під час обшуків вилучено квитанції, що підтверджують продаж фальсифікованої продукції. А крім того:
- лінії для виробництва;
- пакувальні верстати;
- компресори;
- сировину;
- тару;
- чернові записи;
- гроші;
- мобільні телефони;
- автомобіль.
Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні продукти, що створюють загрозу для здоров'я.
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