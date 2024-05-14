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Українців годували підробленими небезпечними продуктами: що відомо (відео)

Українців годували підробленими небезпечними продуктами: що відомо (відео)

Цех з незаконного виробництва кави та спецій / Фото: esbu.gov.ua

В антисанитарних умовах ділки виробляли спеції, каву та їжу швидкого приготування.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво продуктів харчування – зокрема їжі швидкого приготування та кави. Працювали ділки у Чернівецькій області в антисанітарних умовах.

Про це повідомили у БЕБ. 

У Бюро зазначили, що зловмисники також виготовляли підроблені спеції тощо.

"Детективи БЕБ на Буковині викрили цех з незаконного виробництва кави та спецій. Шестеро осіб організували виробництво в антисанітарних умовах. Каву, їжу швидкого приготування та спеції продавали у великих обсягах", – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується: під час обшуків вилучено квитанції, що підтверджують продаж фальсифікованої продукції. А крім того:

  • лінії для виробництва;
  • пакувальні верстати;
  • компресори;
  • сировину;
  • тару;
  • чернові записи;
  • гроші;
  • мобільні телефони;
  • автомобіль.

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні продукти, що створюють загрозу для здоров'я.

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