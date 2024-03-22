Україною шириться повітряна тривога: актуальна карта

Людей просять подбати про свою безпеку.

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Мешканцям регіонів, де зараз небезпечно, слід перейти до укриттів.

Оприлюднено відповідну карту.

Карта повітряних тривог

Наразі "червоними" є такі області:

Чернігівська

Сумська

Дніпропетровська

Миколаївська

Запорізька

Херсонська

Донецька

Нагадаємо, близько 4:50 ранку повітряну тривогу оголосили по всій території України. У небо злетів МіГ-31К, була загроза запуску ракет Х-47 "Кинджал".

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