Україною шириться повітряна тривога: актуальна карта

Людей просять подбати про свою безпеку.
У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Мешканцям регіонів, де зараз небезпечно, слід перейти до укриттів.
Оприлюднено відповідну карту.
Наразі "червоними" є такі області:
- Чернігівська
- Сумська
- Дніпропетровська
- Миколаївська
- Запорізька
- Херсонська
- Донецька
Нагадаємо, близько 4:50 ранку повітряну тривогу оголосили по всій території України. У небо злетів МіГ-31К, була загроза запуску ракет Х-47 "Кинджал".
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