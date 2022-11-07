Українські бійці збили іранський безпілотник зі стрілецької зброї: фото

Українські бійці знищили іранський дрон-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували в "Герань". Ворожий безпілотник військові знищили за допомогою стрілецької зброї.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили на сторінці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.

"Мобільний підрозділ Курта 28-ої омбр, який нещодавно знищив Shahed "Герань-1", цього разу приземлили і "Герань-2". Воїни вкотре вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Тепер ця купка металобрухту нікому не зашкодить, а хлопці вже чатують за наступними", - йдеться у повідомленні.

Український боєць із збитим ворожим безпілотником, фото / 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу

Іранські дрони на війні проти України

Росія у війні проти України використовує іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які в РФ перейменували в "Герань" і видають їх за свої розробки. Росіяни постійно атакують українські міста цими безпілотниками.

Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонської області. Присутність іранських інструкторів на території, тимчасово захопленій росіянами, вкотре доводить, що Тегеран є співучасником Москви у воєнних злочинах проти України.

Раніше Іран спростовував постачання озброєння Росії. Але 5 листопада видання Associated Press опублікувало статтю, в якій міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники. Втім, він наголосив, що передавання зброї нібито відбулося до початку війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби не іранське постачання зброї РФ, "ми б зараз були вже ближче до миру". Він додав, кожен, хто "допомагає Росії продовжувати цю війну, повинен разом із нею відповідати й за наслідки війни".

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