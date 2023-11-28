Українські прикордонники підняли синьо-жовтий стяг просто під носом росіян: відео

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли прапор України на пункті пропуску, який не працює від 24 лютого 2022 року.

Українські охоронці кордону підняли синьо-жовтий стяг просто під носом росіян — на пункті пропуску "Бударки", що на Харківщині.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу. Цей пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ", - підписали відео прикордонники.

Прикордонники підняли український прапор на кордоні з РФ

Нагадаємо, раніше активісти руху "Жовта Стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка в Криму. Так вони нагадали окупантам, що Крим - це Україна.

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