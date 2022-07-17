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Українські військові знищили 36 росіян та два танки Т-72

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Українські військові знищили 36 росіян та два танки Т-72

Фото: usiter.com

Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати українські підрозділи на півночі Херсонщини.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Але успіху він не мав.

  • Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог, завдяки влучності українських підрозділів, втратив ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет».
  • Загалом, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 росіян, 2 танки Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», зенітно-ракетного комплексу «Тор», броньованої та автомобільної техніки, а також двох польових складів боєприпасів, двох відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.

Нагадаємо, в ОК " Південь" повідомили, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

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