Українські військові знищили 36 росіян та два танки Т-72

Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати українські підрозділи на півночі Херсонщини.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Але успіху він не мав.
- Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог, завдяки влучності українських підрозділів, втратив ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет».
- Загалом, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 росіян, 2 танки Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», зенітно-ракетного комплексу «Тор», броньованої та автомобільної техніки, а також двох польових складів боєприпасів, двох відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.
Нагадаємо, в ОК " Південь" повідомили, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.
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