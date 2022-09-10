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Українські військові знищили 75 росіян та 9 танків

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Українські військові знищили 75 росіян та 9 танків

Генштаб ЗСУ

Українською авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань.

Зокрема - по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

За підтвердженими результатами армія скоротилась на 75 росіян, 9 танків Т-72, 2 гаубиці «Мста-Б», 8 одиниць автобронетехніки.

В Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2243
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