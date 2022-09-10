Українські військові знищили 75 росіян та 9 танків

Зокрема - по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

За підтвердженими результатами армія скоротилась на 75 росіян, 9 танків Т-72, 2 гаубиці «Мста-Б», 8 одиниць автобронетехніки.

В Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.