Українські військові знищили 75 росіян та 9 танків

Українською авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань.
Зокрема - по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
За підтвердженими результатами армія скоротилась на 75 росіян, 9 танків Т-72, 2 гаубиці «Мста-Б», 8 одиниць автобронетехніки.
В Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.
Нагадаємо, раніше на півдні України російські окупанти добровільно піднімали білий прапор і здавалися у полон.
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