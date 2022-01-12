Український військовим передали відремонтовані потужні зенітні установки

Перед відправленням техніка пройшла випробовування на полігоні.

Збройним силам України передали відремонтовані зенітні самоходні установки 23-4М "Шилка", які допоможуть протистояти ворогові. Техніку отримали від ДП "Балаклійський ремонтний завод", яке входить до складу ДК "Укроборонпром".

Про це повідомляють на сайті "Укроборонпрому".

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"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику. Контракт виконано в межах держоборонзамовлення у 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.

Як писали раніше, 12 січня розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила, що протягом останніх днів кількість відео з перекиданням військової техніки на захід РФ зросло. Росія стягує до кордонів України військові вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

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