Украинский военным передали отремонтированные мощные зенитные установки

Перед отправкой техника прошла испытание на полигоне.

Вооруженным силам Украины передали отремонтированные зенитные самоходные установки 23-4М "Шилка", которые помогут противостоять врагу. Технику получили от ГП "Балаклейский ремонтный завод", входящего в состав ДК "Укроборонпром".

Об этом сообщают на сайте "Укроборонпрома".

Также читайте Россия угрожает Европе военным ответом, если Альянс продолжит расширение на восток

"Предприятие вовремя и качественно выполнило капитальный ремонт техники. Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику. Контракт выполнен в рамках гособоронзаказа в 2021 году", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 м/с на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.

Как писали ранее, 12 января расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила, что за последние дни количество видео с опрокидыванием военной техники на запад РФ возросло. Россия стягивает к границам Украины военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

Читайте также: