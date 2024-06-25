Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

У вівторок, 25 червня, о 17:22 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – на всій території країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пів години тому у Харкові пролунала серія вибухів. Людей просять перебувати в укриттях.

Росія готується до нового наступу! Чи готова Україна? | Максим Жорін

Читайте також провідні новини дня: