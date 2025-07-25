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- Укрaїнa
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо
Вся Україна — ракетна небезпека!
Всю Україну у п’ятницю, 25 червня, охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова бойовим дроном типу «Черніка».