ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
537
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Вся Україна — ракетна небезпека!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Всю Україну у п’ятницю, 25 червня, охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова бойовим дроном типу «Черніка».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie