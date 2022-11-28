"Укренерго" запровадило аварійні відключення по всій Україні

Через аварійні відключення блоків на кількох електростанціях по всій Україні введено аварійні відключення.
На всій території України застосовуються аварійні відключення оскільки в енергосистемі зростає дефіцит потужностей.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%", — уточнили в компанії.
Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться до роботи, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.
"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово", - нагадали у компанії.
Нагадаємо:
- Напередодні російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.
- Енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на об’єкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
- Станом на 27 листопада в енергосистемі країни досі є дефіцит потужності, проте 80% потреб споживання електрики вже забезпечено "Укренерго".