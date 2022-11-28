"Укренерго" запровадило аварійні відключення по всій Україні

Через аварійні відключення блоків на кількох електростанціях по всій Україні введено аварійні відключення.

На всій території України застосовуються аварійні відключення оскільки в енергосистемі зростає дефіцит потужностей.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%", — уточнили в компанії.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться до роботи, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово", - нагадали у компанії.

Третині Україні не вистачає електрики: коли буде світло в усіх - керівник "Укренерго"

Нагадаємо: