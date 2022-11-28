Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Укренерго" запровадило аварійні відключення по всій Україні

"Укренерго" запровадило аварійні відключення по всій Україні

Фото: Associated Press

Через аварійні відключення блоків на кількох електростанціях по всій Україні введено аварійні відключення.

На всій території України застосовуються аварійні відключення оскільки в енергосистемі зростає дефіцит потужностей.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%", — уточнили в компанії.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться до роботи, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово", - нагадали у компанії. 

Третині Україні не вистачає електрики: коли буде світло в усіх - керівник "Укренерго"

Третині Україні не вистачає електрики: коли буде світло в усіх - керівник "Укренерго"

Нагадаємо:

  • Напередодні російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.
  • Енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на об’єкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
  • Станом на 27 листопада в енергосистемі країни досі є дефіцит потужності, проте 80% потреб споживання електрики вже забезпечено "Укренерго".

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1253
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація