"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси: розклад

Компанія призначила додатковий рейс.
"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси.
Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку 8 березня о 22:32.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси: список.
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