Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси: розклад

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси: розклад

Associated Press

Компанія призначила додатковий рейс.

"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси.

Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку 8 березня о 22:32. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси: список.

Читайте також:

Наступна публікація