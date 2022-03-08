"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси: розклад

"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси: розклад

Компанія призначила додатковий рейс.

"Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси.

Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку 8 березня о 22:32.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси: список.

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