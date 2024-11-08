Уряд погодив призначення нових керівників у двох обласних адміністраціях

Нові очільники з'явилися у Закарпатській та Волинській ОДА.

У п’ятницю, 8 листопада, Кабінет міністрів погодив призначення нових керівників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні уряду головою Волинської обласної державної адміністрації призначено Івана Рудницького.

Від травня 2024 року Рудницький очолював Управління СБУ Волинської області. Раніше він був головою СБУ в Закарпатській та Полтавській областях.

Керівником Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Мирослава Білецького, який від вересня 2024 року був виконувачем обовʼязків голови.

Від лютого 2021 року Білецький обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, на тому ж засіданні Кабінету міністрів 8 листопада ухвалено рішення про звільнення Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони.

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