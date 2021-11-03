Уряд спростив процедуру оформлення паспорта громадянина України: що змінилося

Збільшили термін зберігання паспорта - так тепер документ можна забрати протягом 3-х років.

Кабінет міністрів затвердив зміни, які спростять процедуру оформлення паспорта громадянина України. Нові норми почали діяти від 2 листопада.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Відтепер оформити ID-картку можна за місцем звернення, не за місцем реєстрації. Також оформити ID-картку можуть особи, щодо яких обрано запобіжний захід. Крім того, отримати паспорт можуть ті особи, які виїхали на постійне проживання за кордон.

Як зазначають у міграційній службі, під час першого оформлення паспорта у 16-18 років тепер будуть видавати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тож для додаткового оформлення не доведеться навідуватись до податкових органів.

Які ще є зміни у процедурі оформлення паспорта:

Оформити ID-картку та одночасно знятися з консульського обліку в закордонній дипломатичній установі.

Під час оформлення ID-картки замість документа про присвоєння РНОКПП особа може подати дані про РНОКПП, які внесені до паспорта або свідоцтва про народження. Після запровадження технічної можливості у територіальному органі/ територіальному підрозділі ДМС провести перевірку відповідності таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків.

Особи, які оформлюють паспор вперше після досягнення 18 років та у яких відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати замість нього витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження.

У відомстві зауважують, що спростили також процедуру встановлення особи. Йдеться, зокрема, про осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. Також збільшили до 3-х років термін зберігання паспорта у разі його неотримання заявником. Раніше паспорт зберігали лише один рік.

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