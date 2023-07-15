Утримував окуповане селище на Херсонщині: суд засудив жителя Донеччини

В Україні до довічного позбавлення волі засудили жителя Донецької області. Він воював на боці армії РФ та навіть утримував захоплений населений пункт на Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 46-річний житель Донеччини вступив до лав російської армії. Його призначили командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади. У березні 2022 року зрадник разом з підлеглими потрапив до Архангельського Херсонської області, де утримував селище.

Зазначається, що разом з підлеглими він придушував опір місцевого населення, схиляв до співпраці з окупантами, а також посилив так звані "фільтраційні заходи".

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді. Він засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Україні засуджено російського диверсанта, який готував серію вибухів на Рівненщині. Своїми діями зловмисник намагався зірвати постачання іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східній і південній ділянках фронту.

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