В Авдіївці досі залишаються діти: скільки

Загалом у місті досі мешкає майже дві тисячі людей.

В Авдіївці на Донеччині досі залишаються цивільні та діти. Зокрема, наразі у місті, що фактично на лінії фронту, залишається шестеро дітей.

Про це розповів "Главкому" голова Нацполіції Донеччини Руслан Осипенко.

"По населеному пункту Авдіївка завдається від восьми до десяти авіаударів. Зараз там залишилось 1900 осіб цивільного населення. Тиждень тому було 17 дітей, зараз залишилось шість", - наголосив Осипенко.

До слова, до початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки у місті мешкало понад 34 тис. осіб.

Армія РФ б‘є по інфраструктурі, приватному сектору, приміщеннях цивільних осіб. У середньому на Донеччині фіксують від 30 до 40 обстрілів, не рахуючи дрібних мінометних, артилерійських, каже керівник Нацполіції області.

Нагадаємо, з міста Часів Яр Донецької області евакуювали всіх дітей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у Бахмуті досі залишаються 33 дитини. Також у місті є близько трьох тисяч дорослих.

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