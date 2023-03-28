В Авдеевке до сих пор остаются дети: сколько

Всего в городе до сих пор проживает около двух тысяч человек.

В Авдеевке Донецкой области до сих пор остаются гражданские и дети. В частности, сейчас в городе, фактически на линии фронта, остается шесть детей.

Об этом рассказал "Главкому" глава Нацполиции Донбасса Руслан Осипенко.

"По населенному пункту Авдеевка наносится от восьми до десяти авиаударов. Сейчас там осталось 1900 человек гражданского населения. Неделю назад было 17 детей, сейчас осталось шесть", — подчеркнул Осипенко.

К слову, к началу полномасштабного вторжения страны-агрессорки в городе проживало более 34 тыс. человек.

Армия РФ бьет по инфраструктуре, частному сектору, помещениям гражданских лиц. В среднем в Донецкой области фиксируют от 30 до 40 обстрелов, не считая мелких минометных, артиллерийских, говорит руководитель Нацполиции области.

Напомним, из города Часов Яр Донецкой области эвакуировали всех детей. В настоящее время там осталось около 2 тыс. человек.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Бахмуте до сих пор остаются 33 ребенка. Также в городе около трех тысяч взрослых.

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