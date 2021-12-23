В Одесі двоє чоловіків розстріляли собак: зоозахисники вийшли на мітинг

Двоє чотирилапих загинули, один вижив, однак у нього травмоване око.

В Одесі зоозахисники біля будівлі Слідчого управління поліції області влаштували мітинг. Вони вимагають суворішого покарання для чоловіків, які холоднокровно розстріляли собак.

Про це пише "Українська служба інформації".

Також читайте Замах на вбивство судді за розгляд справи: мешканцю Прикарпаття оголосили підозру у злочині

Як стало відомо, двоє озброєних чоловіків підійшли до приватного будинку у кооперативі “Чайка”. Один із них, через паркан, вистрілив у собаку, який на нього не гавкав. Після чого злочинці перелізли через огорожу на територію домоволодіння та розстріляли ще двох псів.

Внаслідок чого двоє чотирилапих загинули, один вижив, однак у нього травмоване око.

“Зараз двоє чоловіків перебувають на волі. Ми прийшли сюди, щоб передати заяву до Нацполіції з проханням докваліфікувати злочин із частини 1 на частину 3 (важку). Нам повідомили, що це вже сталося, чекаємо на офіційне підтвердження. Необхідно провести ще додаткову кваліфікацію щодо незаконного поводження з вогнепальною зброєю та щодо проникнення на приватну територію”, — розповів юрист зоозахисної організації Олександр Титорчук.

У поліції ж зазначили, що готові співпрацювати з волонтерами.

Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік зарізав у під'їзді залицяльника своєї дружини.

Читайте також: