В Одесі затримали банду, яка тероризувала місцеве населення

В Одесі СБУ затримала учасників організованого злочинного угруповання, яке загрожувало безпеці і спокою мешканців регіону.

Зловмисники вимагали вигаданы борги та залякували людей катуваннями.

Про це повідломляє управління СБУ в Одеській області.

СБУ провела в Одесі спецоперацію із затримання учасників міжетнічного організованого злочинного угруповання, яке тероризувало і тримало в страху мешканців регіону.

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За даними слідства, лідер злочинного угрупування, перебуваючи під слідством, систематично "вибивав" вигадані борги з громадян.

Члени угрупування, що діяли на волі, за вказівками арештанта створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їхньої несплати фігуранти погрожували людям насильством, катуванням і фізичною розправою.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання членами угруповання від мешканця

За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативники спецслужби встановили учасників угруповання, що діяли на волі. Трьох активних учасників угруповання затримали під час "вибивання" грошей через катування і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

"Лідера" банди, який перебуває в СІЗО, вирахували, в нього вилучили речові докази.

"Трьом фігурантам провадження повідомлено про підозру у вимаганні, передбаченому ч. 4 ст. 189 та незаконному позбавленні волі людини, передбаченому ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників угрупування", - повідомили в управлінні СБУ.

Нагадаємо, в Миколаївській області платитимуть по 100 дол. свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Кім опублікував інструкцію, як здати зрадника та отримати гроші.

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