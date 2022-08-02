В Одесі затримали банду, яка тероризувала місцеве населення

В Одесі СБУ затримала учасників організованого злочинного угруповання, яке загрожувало безпеці і спокою мешканців регіону.
Зловмисники вимагали вигаданы борги та залякували людей катуваннями.
Про це повідломляє управління СБУ в Одеській області.
СБУ провела в Одесі спецоперацію із затримання учасників міжетнічного організованого злочинного угруповання, яке тероризувало і тримало в страху мешканців регіону.
За даними слідства, лідер злочинного угрупування, перебуваючи під слідством, систематично "вибивав" вигадані борги з громадян.
Члени угрупування, що діяли на волі, за вказівками арештанта створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їхньої несплати фігуранти погрожували людям насильством, катуванням і фізичною розправою.
Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання членами угруповання від мешканця
За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативники спецслужби встановили учасників угруповання, що діяли на волі. Трьох активних учасників угруповання затримали під час "вибивання" грошей через катування і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.
"Лідера" банди, який перебуває в СІЗО, вирахували, в нього вилучили речові докази.
"Трьом фігурантам провадження повідомлено про підозру у вимаганні, передбаченому ч. 4 ст. 189 та незаконному позбавленні волі людини, передбаченому ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників угрупування", - повідомили в управлінні СБУ.
Нагадаємо, в Миколаївській області платитимуть по 100 дол. свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Кім опублікував інструкцію, як здати зрадника та отримати гроші.
Читайте також: