В Україні 34-річна жінка екстремально народила дев'яту дитину: що сталося

Медики Закарпаття прийняли пологи у 34-річної жінки в екстремальних умовах. Що відомо?

У Закарпатській області 34-річна жінка екстремально народила свою дев'яту дитину. Медикам довелось приймати пологи без електрики.

Про це повідомили в екстреній медичній допомозі Закарпаття.

За даними медиків, виклик на пологи вони отримали в ніч проти 18 березня до села Великі Береги на Берегівщині. На місце події одразу вирушила бригада медиків. Коли вони прибули на місце, то зрозуміли, що ситуація критична. Мати народжувала свою дев'яту дитину, а у будинку не було світла. Пологи довелось приймати під світло мобільних телефонів.

На щастя, у родини народився здоровий хлопчик.

"34-річна мама тепер має дев’ятеро дітей! Найстаршій дитині – 17 років, наймолодшій – лише 1 рік. Справжня багатодітна родина, яка поповнилася ще одним янголятком. Ми пишаємося нашими медиками, які навіть у найекстремальніших умовах професійно виконують свою роботу", - йдеться у повідомленні екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, у Полтавській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який проживав із 14-річною дівчиною і вона від нього народила дитину.

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