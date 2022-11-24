В Україні досі спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком: що відомо

У Києві та майже всіх областях України спостерігаються проблеми зі зв'язком після вчорашньої ракетної атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Українські мобільні оператори зазначають, що поновлення зв'язку залежить від енергопостачання.

Kyivstar

"Kyivstar використовує усі технічні можливості для того, щоб зменшити вплив відключень на роботу мережі. Зараз для підтримання роботи мережі там, де це можливо, задіяно до 260 мобільних та близько 400 стаціонарних генераторів, працюють всі бригади нашої компанії та підрядних організацій, у дорозі постійно більше 100 машин, які регулярно доставляють паливо у всіх регіонах. Лише за добу ми використали більше 60 тисяч літрів пального", - розповіли у компанії Kyivstar у коментарі "РБК-Україна".

LifeCell

У компанії LifeCell розповіли РБК-Україна, що також спостерігають проблеми з мобільним зв'язком по всій Україні.

"Підтримуємо вузлові сайти на генераторах, довозимо паливо, робимо все, що можемо", - сказав представник мобільного оператора.

Vodafone

Варто зазначити, що мобільна мережа Vodafone працювала майже постійно, хоча і з перебоями.

Коли очікувати покращення ситуації зі зв'язком

Усі мобільні оператори зазначають, що поновлення зв'язку залежить від енергопостачання.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що зв’язок в Україні поступово відновлюється. Є регіони, де ситуація з роботою базових станцій, найкраща.

Яка ситуація з повним блекаутом в Україні

Російські окупанти 23 листопада завдали по Україні чергового ракетного удару. Поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури та в житлові будинки. Масовані ракетні атаки окупантів на енергетичну структуру призвели до перебоїв живлення мереж зв`язку загального користування.

Вже 24 листопада до мережі почали поступово підключати міста України. Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.

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