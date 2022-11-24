В Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів - Держспецзв`язку

В Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов.

Кондрашов наголосив, що масовані ракетні атаки російських окупантів на енергетичну структуру України призвели до перебоїв живлення мереж зв`язку загального користування.

За словами речника, енергетики, мобільні оператори, усі оператори телекомунікацій, Держспецзв`язку та Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій цілодобово працюють, щоб відновити зв`язок у тих регіонах, де його наразі немає.

"Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення", - сказав він.

Кондрашов зауважив, що найгірша ситуація, якщо не брати до уваги Херсонщину, - у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Харківській областях.

Найкраще зв`язком наразі забезпечені Сумська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська та Черкаська області.

"Щодо ситуації з доступом до інтернету, то станом на 9 ранку 24 листопада в Україні вже працювало понад 50% мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету", - повідомив Кондрашов.

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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