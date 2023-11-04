В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID, грип і ГРВІ

Протягом минулого тижня понад 143 тисячі українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Утім, збільшення хворих на респіраторно-вірусні сезонні захворювання спостерігається щороку.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Застуди, грип та COVID-19 — традиційні захворювання для осінньо-зимового періоду. Наразі перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області. Там захворіло 7 102 людини, більше ніж 4 тисячі з яких - діти", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку жовтня в Україні захворіло 553 166 українців на ГРВІ — це застуди, грип та COVID-19. За останній тиждень (з 23 по 29 жовтня) зареєстровано 143 996 випадків, із них 78 921 — діти віком до 17 років.

За останній тиждень до лікарень через ГРВІ потрапили 4 042 людини. Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. Щодо COVID-19 лікарі виявили 9 480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років.

Як повідомлялося, в Україні фіксують захворюваність на гепатит А. Перші хворі вже є у Дніпропетровській області. Наразі випадки інфікування виявили у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській областях.

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