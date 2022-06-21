В Україні можуть заборонити ще 17 партій - Мін’юст

У березні РНБО ухвалила рішення, відповідно до якого призупинено діяльність 11 проросійських партій. Цим рішенням також було покладено обов’язок на Міністерство юстиції подати відповідні позови щодо заборони діяльності цих партій.
У судах перебуває 17 позовів Міністерства юстиції про заборону партій.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць на брифінгу в Медіацентрі Україна.
“Загалом на сьогодні в судах України перебуває 17 позовів Міністерства юстиції про заборону тих чи інших політичних партій. 11 з них – на виконання рішення РНБО, 5 із них стосуються того, що ми отримали повідомлення Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил, в тому числі пособництво окупанту, і одна – це славнозвісна партія, в якої, власне, назва територіальних представництв відрізняється від загалом назви партії. Я маю на увазі партію “Русь єдина”… І, фактично, вже рік ми так само розглядаємо цю справу”, – сказала вона.
Коломієць висловила сподівання, що у зв’язку з набуттям чинності законом, який пришвидшує розгляд позовів щодо заборони партій, окрім тих 11 рішень, які вже є, у тому числі 10 з них на виконання рішень РНБО, протягом місяця будуть заслухані й решта шість позовів.
Нагадаємо, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі.
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