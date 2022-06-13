В Україні можуть заборонити ще дві політичні партії

В Україні можуть заборонити ще дві політичні партії

Мін’юст подав позов до Восьмого апеляційного адмінсуду Львова.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 13 червня розглядатиме дві справи за позовом Мін’юсту щодо заборони партій "Соціалісти" і "Справедливість та розвиток".

Про це повідомляє громадський Рух "Чесно".

Також зазначається, що у березні РНБО своїм рішенням призупинила діяльність "Соціалісті", однак партія "Справедливість та розвиток" тоді у рішенні РНБО не фігурувала.

"Соціалісти"

Партію зареєстровано у серпні 2014 року під назвою "Робітників, селян, інтелігенції України". Назву "Соціалісти" отримала у лютому 2015 року.

Її донедавна очолював дипломат, ексміністр МЗС уряду Азарова (2012–2014) та депутат кількох скликань Верховної Ради (Партія регіонів) Леонід Кожара. Слідство підозрює його у вбивстві свого товариша та підприємця Сергія Старицького.

На початку 2020 року в будинку Кожари виявили тіло підприємця Сергія Старицького. У цій справі є дві основні версії – самогубство та вбивство, а Кожара проходить як підозрюваний.

Зазначається, що риторика представників партії всі ці роки була приблизно однакова – акцент на "проєвропейськості" (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), гасла за все хороше і проти всього поганого та критика влади (і Порошенка, і Зеленського).

Також представники партії в основному фігурували ледь не виключно на каналах 112 , ZIK та NewsOne, які пов’язані з проросійським депутатом та кумом Путіна Віктора Медведчука.

"Справедливість та розвиток"

Партію зареєстрували ще у 1998 році. До 2018 року вона мала назву "Всеукраїнська чорнобильська народна партія "За добробут та соціальний захист".

З моменту заснування і по 2007 рік партія неодноразово брала участь у парламентських виборах, але у всіх випадках у блоці з іншими партіями.

Остання інформація про діяльність партії пов’язана зі зміною назви (на партію "Справедливості та розвитку") та керівника. Її очільником став Олексій Шевченко. Через поширеність такого імені складно ідентифікувати цю людину. Особа з ідентичним іменем була помічником нардепа від "Опозиційного блоку" Василя Німченка (у новому скликанні Німченко обирався від ОПЗЖ).

Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність призупинила РНБО. У рішенні РНБО фігурували "Опозиційна платформа – За життя", "Опозиційний блок", Партія Шарія, "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі.

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