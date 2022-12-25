В Україні під час війни зменшилася кількість ДТП у 1,8 раза

За 10 місяців війни Національна поліція виявила під час перевірки на блокпостах 742 розшукуваних та майже 5,2 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності.

А також понад 2,7 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Оглянула більш як 16 тис. га території під час заходів із розмінування. Наші вибухотехніки вилучили близько 184 тис. боєприпасів та понад 4,7 тонни вибухових речовин. Знищили понад 50,5 тис. вибухонебезпечних предметів.

Зареєструвала 97 тис. ДТП. Кількість зафіксованих аварій зменшилася у 1,8 раза. Поменшало на 17% смертей на дорогах – 2438 осіб загинули внаслідок автопригод.

"Ми продовжуємо допомагати людям у цей складний холодний час. На території країни працюють 946 підрозділів поліції, в яких громадяни можуть зігрітися та зарядити ґаджети", - йдеться у повідомленні.



Крім того, розгорнуто 47 мобільних поліцейських пунктів, куди кожен може звернутися за допомогою.

"Поки ми єдині, жоден ворог нам не страшний. Ми відзначимо найочікуваніші зимові свята, загадаємо найважливіше бажання. І воно неодмінно здійсниться. Бо Добро завжди перемагає", - йдеться у повідомленні.