Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:30 24 грудня 2022.
87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
- Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.
- Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.
- По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.
Пошкоджень зазнали лінії електропередач.
Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.
- Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.
"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - йдеться у повідомленні.
Обстріли Сумщини
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із РСЗВ по двох прикордонних громадах Сумщини. Зафіксували 23 "прильоти" за день.
Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.
До того ж раніше йшлося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині.
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