Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
492
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:30 24 грудня 2022. 

87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

  • Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.
  • Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.
  • По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.

Пошкоджень зазнали лінії електропередач.

Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

  • Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - йдеться у повідомленні. 

Обстріли Сумщини

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із РСЗВ по двох прикордонних громадах Сумщини. Зафіксували 23 "прильоти" за день. 

Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог обстріляв  подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

До того ж раніше йшлося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині

Читайте також: 

Обстріл регіонів 22 грудня: окупанти гатять по Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

Обстріл регіонів 22 грудня: окупанти гатять по Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
492
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація