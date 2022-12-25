Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:30 24 грудня 2022.

87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.

Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.

Пошкоджень зазнали лінії електропередач.

Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Сумщини

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із РСЗВ по двох прикордонних громадах Сумщини. Зафіксували 23 "прильоти" за день.

Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

До того ж раніше йшлося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині.

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